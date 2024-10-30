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Электроснабжение

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2024
Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество
30 октября, 03:38
Авария на сетях. В омских Нефтяниках внезапно отключили свет
16 сентября, 07:55
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня
18 июля, 03:52
Мылись при свечах. В Чкаловском поселке Омска больше десяти домов остались без света
5 июля, 03:57
По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию
17 июня, 14:29
Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня
28 мая, 13:59
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС
19 мая, 07:23
Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»
30 марта, 04:00
Хоценко поручил выделить 78 млн на обеспечение работы жилищно-коммунального комплекса
Решение выделить более 78 миллионов на сферу ЖКК губернатор принял на заседании областного правительства.
28 марта, 12:35
Омский суд защитил права сельчанки, оставшейся без электричества в отопительный сезон
Жительница села Богословка Омского района обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».
17 января, 05:05
«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
11 января, 08:53
2023
Школа в Исилькуле, где на строительстве похитили 58 млн, готова на 40%
На площадке трудится 80 рабочих. Здание возводят в рамках нацпроекта «Образование».
7 ноября 2023, 07:38
Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии
Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.
12 июля 2023, 10:27
В «Омскэлектро» рассказали о современной лаборатории на колесах для экстренных работ
24 марта 2023, 06:07

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