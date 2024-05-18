Ежедневный обход врачей. В Омской области вакцинировали жителей затопленных районов

Жителей затопленных районов Омской области вакцинируют от гепатита А и шигеллеза

В Минздраве России уточнили, что в зоне паводка в Омской области от гепатита А вакцинировали более 2400 человек, включая детей. Против шигеллеза вакцинировали свыше 2 тысяч человек. Также в каждом из девяти пунктов временного размещения дежурят врачи.