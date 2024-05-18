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Ежедневный обход врачей. В Омской области вакцинировали жителей затопленных районов

18 мая 2024, 08:37
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей затопленных районов Омской области вакцинируют от гепатита А и шигеллеза

В Минздраве России уточнили, что в зоне паводка в Омской области от гепатита А вакцинировали более 2400 человек, включая детей. Против шигеллеза вакцинировали свыше 2 тысяч человек. Также в каждом из девяти пунктов временного размещения дежурят врачи.

В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что в Омской области от гепатита А вакцинировали более 2400 человек, включая детей, из зоны паводка. Также против шигеллеза вакцинировали более 2 тысяч человек. Запасов вакцины в регионе достаточно.

Кроме того, медицинские работники дежурят в каждом из девяти пунктов временного размещения. Ежедневно в ПВР приходят терапевт и педиатр. Обстановку на месте оценивают специалисты районных больниц и отчитываются непосредственно перед Наркевичем.

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич рассказал, что на данный момент в пунктах временного размещения находятся 143 взрослых и 87 детей.

«Постоянно на связи с главврачами больниц районов, где есть ПВР, а также с территориальным центром медицины катастроф. Сейчас развернуто 9 пунктов временного размещения в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском и Знаменском районах. Пункты рассчитаны на 1100 человек, сейчас там находится 230 устьишимцев, в том числе 87 детей», — уточнил Наркевич.
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