Ежедневный обход врачей. В Омской области вакцинировали жителей затопленных районов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что в Омской области от гепатита А вакцинировали более 2400 человек, включая детей, из зоны паводка. Также против шигеллеза вакцинировали более 2 тысяч человек. Запасов вакцины в регионе достаточно.
Кроме того, медицинские работники дежурят в каждом из девяти пунктов временного размещения. Ежедневно в ПВР приходят терапевт и педиатр. Обстановку на месте оценивают специалисты районных больниц и отчитываются непосредственно перед Наркевичем.
Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич рассказал, что на данный момент в пунктах временного размещения находятся 143 взрослых и 87 детей.
«Постоянно на связи с главврачами больниц районов, где есть ПВР, а также с территориальным центром медицины катастроф. Сейчас развернуто 9 пунктов временного размещения в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском и Знаменском районах. Пункты рассчитаны на 1100 человек, сейчас там находится 230 устьишимцев, в том числе 87 детей», — уточнил Наркевич.