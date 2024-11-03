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Животные

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Ноябрь
«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки
3 ноября, 09:12
Октябрь
Пострадавшие от паводка жители Омской области получат субсидии на покупку скота
30 октября, 04:10
В Большереченском зоопарке на свет появились детеныши маралов
28 октября, 13:04
Соцсети: в Омской области завелся живодер, который издевается над кошками
Как рассказали местные жители, неизвестный с особой жестокостью расправляется с беззащитными животными.
23 октября, 02:44
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Слишком комфортно: почему утки не спешат на юг из Омска
16 октября, 11:34
Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей
Жители переживают за свой скот, ведь медведи могли учуять запах животных и прийти, чтобы поохотиться.
15 октября, 06:44
Выглядит жутко. В омском Амуре обнаружили отрезанные лапы
Снимки начали распространяться по омских пабликам. Однако некоторые омичи заявили, что в находке ничего страшного нет, и это просто остатки с хозяйства.
10 октября, 05:38
Сработали инстинкты. В Омской области женщина отсудила 150 тысяч за своего коня
Приговор пока еще не вступил в законную силу, а это значит, что его можно обжаловать.
9 октября, 03:54
Качественно и в любой локации. В Омске появилась услуга по выгулу квадроберов
6 октября, 09:44
Маски, хвосты и домики. Какие товары для квадробики предлагают омичам маркетплейсы
4 октября, 11:02
Сентябрь
Прыгает и радуется жизни. В омском зоопарке растет маленький кенгуру Арчи
Совсем недавно он боялся вылазить из маминой сумки, а теперь с удовольствием изучает территорию зоопарка.
20 сентября, 02:47
Квадроберы в России: кто это, в чем смысл и почему возник скандал с Mia Boyka
10 сентября, 05:00
«Это протест». Психолог объяснил омичам, опасны ли квадроберы и зачем это нужно детям
7 сентября, 11:11
В Омской области два сельчанина украли у соседа 18 овец и попались полиции
В Горьковском районе задержали двух мужчин, которые крали овец у соседа и отдавали их на мясо. Сельчан ждет наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.
6 сентября, 08:10
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
«Зоопарк спешит на помощь». Омичей призвали отдавать избытки урожая капибарам
4 сентября, 11:59
Август
Добрый знак. В строящейся омской школе на свет появились крошечные котята
26 августа, 07:03
В Омской области нашли опасного бешеного кота
23 августа, 08:20
Помощь «хвостикам». В омском муниципальном приюте начал работу обновленный стационар
18 августа, 10:53

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