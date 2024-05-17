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В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка

17 мая 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области введен режим ЧС федерального уровня

Режим ЧС действует на территории региона с сегодняшнего дня, в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация жителей.

Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что на территории всей Омской области введен режим ЧС федерального масштаба, он действует с сегодняшнего дня.

«Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов», — рассказал губернатор.

Сейчас в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация людей, жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, оказывается необходимая помощь.

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