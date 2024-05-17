В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Глава региона Виталий Хоценко сообщил, что на территории всей Омской области введен режим ЧС федерального масштаба, он действует с сегодняшнего дня.
«Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов», — рассказал губернатор.
Сейчас в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация людей, жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, оказывается необходимая помощь.