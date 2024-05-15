В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Степан Огорелков, работавший советником протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области, лишился своей должности из-за скандального высказывания. В облправительстве Огорелков, как стало известно Городу55, не работает с 15 мая.
«Степан Огорелков освобожден от занимаемой должности», — прокомментировала зампредседателя облправительства, руководитель аппарата правительства и губернатора Омской области Анна Марухина.
Напомним, в своих соцсетях теперь уже экс-сотрудник аппарата губернатора назвал жителей затопленного Усть-Ишимсеого района «клоунами, которые в жизни ничего не добились». Огорелков посоветовал им строить дамбы вместо того, чтобы создавать петиции с просьбами о поиске виноватых в потопе на севере Омской области.
Осудила людей, собирающих подписи под петицией, еще и супруга прокурора Усть-Ишима. В самом Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация: перевезено из зоны затопления уже около 2000 человек.