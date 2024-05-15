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В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»

15 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI
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С сегодняшнего дня Степан Огорелков больше не работает в аппарате губернатора Омской области.

Степан Огорелков, работавший советником протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области, лишился своей должности из-за скандального высказывания. В облправительстве Огорелков, как стало известно Городу55, не работает с 15 мая.

«Степан Огорелков освобожден от занимаемой должности», — прокомментировала зампредседателя облправительства, руководитель аппарата правительства и губернатора Омской области Анна Марухина.

Напомним, в своих соцсетях теперь уже экс-сотрудник аппарата губернатора назвал жителей затопленного Усть-Ишимсеого района «клоунами, которые в жизни ничего не добились». Огорелков посоветовал им строить дамбы вместо того, чтобы создавать петиции с просьбами о поиске виноватых в потопе на севере Омской области.

Осудила людей, собирающих подписи под петицией, еще и супруга прокурора Усть-Ишима. В самом Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация: перевезено из зоны затопления уже около 2000 человек.

Жена прокурора Усть-Ишима пожаловалась на хейт из-за поста о пострадавших от паводка
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Чиновники#Скандал#Увольнение#Новости#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Затопление
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