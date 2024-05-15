В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»

Напомним, в своих соцсетях теперь уже экс-сотрудник аппарата губернатора назвал жителей затопленного Усть-Ишимсеого района «клоунами, которые в жизни ничего не добились». Огорелков посоветовал им строить дамбы вместо того, чтобы создавать петиции с просьбами о поиске виноватых в потопе на севере Омской области.