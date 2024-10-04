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Грунт

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2024
Загерметизировали мусор. В Омске рекультивировали свалку в Нефтяниках
4 октября, 06:28
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
С самого утра в социальных сетях омичи делятся фотографиями крупного провала на газоне на аллее олимпийских чемпионов на берегу реки Оми.
23 июля, 07:02
В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске
7 июля, 11:58
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
Этой весной с омских улиц вывезли 500 КАМАЗов пыли и песка
Ежедневно сотрудники УДХБ собирают на городских дорогах 280 тонн грунта.
30 апреля, 08:13
Прокурор района Омской области проверил защиту от паводка в деревне Ашеваны
Прокуратура Усть-Ишимского района продолжает контролировать ход паводка и меры по защите от «большой воды».
27 апреля, 13:21
Знаменитые «Пять озер» Омской области исчезнут с лица земли в течении 50 лет
7 апреля, 12:02
Застревают машины. Омичи пожаловались на грязь и размытый асфальт в Нефтяниках
Сразу несколько переулков в районе поселка Нефтяников тонут в глубокой грязи: ее не могут преодолеть даже грузовики.
3 апреля, 08:29
2023
В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи
12 сентября 2023, 06:40
«Форт Боярд» в центре города. Омичи пожаловались на состояние трамвайной остановки
29 августа 2023, 05:40
«Повреждений в конструкциях нет». Шелест рассказал о состоянии дома на 3-й Енисейской
В своем телеграм-канале мэр города сообщил, кто и как наблюдает за состоянием дома, рядом с которым недавно обвалился грунт.
14 августа 2023, 13:45
Выросшие цены, магнитная буря, и обвал грунта у жилого дома. Омск сегодня
10 августа 2023, 14:26
Омская прокуратура занялась выявлением причины обвала грунта на 3-й Енисейской
Ситуация поставлена ведомством на особый контроль.
10 августа 2023, 09:32
Дом в Омске, рядом с которым обвалился грунт, будут готовы незамедлительно расселить
10 августа 2023, 08:05

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