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Режим ЧС

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Октябрь
Комбайн в огне: за сутки в Омской области произошло 17 ЧП
5 октября, 08:07
Сентябрь
На территории 13 районов Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы
11 сентября, 14:04
В еще одном районе Омской области ввели режим ЧС из-за продолжительных дождей
В Нововаршавском районе Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения земель, об этом сообщили в районной администрации.
10 сентября, 14:51
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
6 сентября, 07:48
Август
Губернатор Хоценко распорядился помочь аграриям, понесшим урон из-за влажности почвы
29 августа, 13:22
«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв
29 августа, 12:23
Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
23 августа, 02:39
Июнь
Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС
6 июня, 05:06
Май
Чтобы выплатить компенсации. В Таре объявили режим ЧС из-за паводка
24 мая, 13:55
Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра
21 мая, 04:07
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
17 мая, 10:46
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
16 мая, 10:50
Спутник заснял затопленный север Омской области из космоса
15 мая, 09:54
Апрель
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
7 апреля, 10:45
В Омской области ввели режим ЧС из-за чрезмерного затопления талыми водами
5 апреля, 14:43
Ноябрь 2023
Для Омска планируют закупить противошоковые костюмы на случай ЧС в 2024 году
28 ноября 2023, 10:18
Круглосуточное дежурство. После обрушения перекрытия дома в Омске ввели режим ЧС
Жильцов квартиры под разрушенной конструкцией отселили, на месте дежурят спецслужбы.
23 ноября 2023, 17:08

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