«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков

Ранее Город55 сообщал о прибытии в регион специальной службы для спасения и содержания животных. Собак будут держать в приюте в Черлаке в течение месяца, а после нормализации паводковой ситуации вернут в Усть-Ишим. Жителям разрешили брать с собой в пункт временного размещения домашних собак и кошек.