«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Сегодня, 16 мая, в Омск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В своем телеграм-канале Виталий Хоценко рассказал, что он совместно с главой МЧС Куренковым и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным работают в Усть-Ишимском районе.
«Встретимся с жителями в пункте временного размещения, оценим оперативную обстановку. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба. Поблагодарили спасателей. Парни — настоящие герои!» — написал губернатор.
Ситуация с весенним паводком остается сложной в этом районе. Местным жителям продолжают оказывать помощь. Эвакуация населения продолжается, в первую очередь это касается детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан.
Ранее Город55 сообщал о прибытии в регион специальной службы для спасения и содержания животных. Собак будут держать в приюте в Черлаке в течение месяца, а после нормализации паводковой ситуации вернут в Усть-Ишим. Жителям разрешили брать с собой в пункт временного размещения домашних собак и кошек.
Напомним, что за сутки уровень воды в Иртыше поднялся до 935 сантиметров, увеличившись на 4 сантиметра. Согласно последним данным, за последние дни из Усть-Ишимского района было эвакуировано около двух тысяч человек.