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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

иллюстрация

«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков

16 мая 2024, 04:29
Фото: Город55
иллюстрация

В Омск для оценки ситуации в Усть-Ишиме приехал глава МЧС России Куренков

В Омск приехал глава МЧС Александр Куренков, чтобы оценить ситуацию в Усть-Ишимском районе. Виталий Хоценко сообщил, что он работает там вместе с Куренковым и Файзуллиным — министром строительства и ЖКХ России.

Сегодня, 16 мая, в Омск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В своем телеграм-канале Виталий Хоценко рассказал, что он совместно с главой МЧС Куренковым и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным работают в Усть-Ишимском районе.

«Встретимся с жителями в пункте временного размещения, оценим оперативную обстановку. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба. Поблагодарили спасателей. Парни — настоящие герои!» — написал губернатор.

Ситуация с весенним паводком остается сложной в этом районе. Местным жителям продолжают оказывать помощь. Эвакуация населения продолжается, в первую очередь это касается детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан.

Ранее Город55 сообщал о прибытии в регион специальной службы для спасения и содержания животных. Собак будут держать в приюте в Черлаке в течение месяца, а после нормализации паводковой ситуации вернут в Усть-Ишим. Жителям разрешили брать с собой в пункт временного размещения домашних собак и кошек.

Напомним, что за сутки уровень воды в Иртыше поднялся до 935 сантиметров, увеличившись на 4 сантиметра. Согласно последним данным, за последние дни из Усть-Ишимского района было эвакуировано около двух тысяч человек.

За сутки Иртыш достиг 935 см. В Усть-Ишиме продолжили эвакуацию людей и животных
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