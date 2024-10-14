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«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
В двух округах Омска в воздухе снова обнаружили опасное вещество
Так, избыточное количество сероводорода в воздухе снова оказалось в Центральном и Ленинском округах Омска.
29 января, 14:17
2023
Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ
9 сентября 2023, 03:38
«Черное небо» вернулось. На территории Омска снова ввели режим НМУ
8 сентября 2023, 08:50
Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ
25 августа 2023, 02:40
Уже не удивление. Омский воздух снова подвержен рассеиванию вредных примесей
17 августа 2023, 02:54
Привыкаем. В Омской области вновь объявлен режим «черного неба»
15 августа 2023, 02:31
Не опять, а снова. В Омской области «черное небо» становится нормой
11 августа 2023, 02:44
Уже норма. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности
8 августа 2023, 03:08
Лучше не будет? В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
4 августа 2023, 02:45
«Черное небо» не хочет покидать Омск. На территории региона снова продлен режим НМУ
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о продлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности до 11 часов среды, 2 августа.
1 августа 2023, 09:20

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