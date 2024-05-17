Компенсации и ограничения: что может принести Омской области ЧС федерального уровня

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
С сегодняшнего дня, 17 мая, в Омской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко, уточнивший, что такой режим связан с паводком и необходим для восстановления пострадавших населенных пунктов с привлечением федерального финансирования. Попробуем разобраться с тем, что представляет собой новый режим и как он может изменить жизнь омичей.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», датированный 21 декабря 1994 года, определяет «чрезвычайную ситуацию» как «обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».
Существует классификация ЧС в зависимости от площади территории, общего объема ущерба, количества пострадавших или погибших. В связи с этой классификации и по согласованию с местными властями (региональными или муниципальными) границы зоны ЧС определяются главами специальных комиссий.
Специальное постановление федерального правительства уточняет, что ЧС бывают локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера. В последнем случае определяющие критерии — более 500 пострадавших или более 500 млн рублей совокупного ущерба.
В ликвидации ЧС федерального характера должны участвовать органы региональной власти, а также силы и средства гражданской обороны. Люди, пострадавшие лично или потерявшие свое имущество, как раз благодаря объявлению ЧС получают право на компенсации от государства (для этого они должны быть внесены в специальные списки). Объем компенсаций определяется особо для каждой конкретной ЧС.
В то же время объявление чрезвычайной ситуации влечет за собой ряд ограничений. Власти имеют право закрывать въезд в зону ЧС, приостанавливать деятельность любых организаций в этой зоне, если существуют риски для людей. Жители региона, в котором объявлена ЧС, должны постоянно носить с собой документы, на срок до месяца их могут переводить на другую работу. Если какой-то работе ЧС мешает, трудовой договор может быть досрочно прекращен.
— С учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 настоящего Федерального закона, [органы власти] могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 настоящего Федерального закона, — говорится в ФЗ №98.
Стоит добавить, что если на территории, где объявлена ЧС, запланированы какие-то выборы, их отложат до отмены чрезвычайного режима.
О параметрах конкретной ЧС, объявленной сегодня на территории Омской области, пока ничего не известно. В Усть-Ишимском районе, где паводок особенно сильный, сейчас продолжается эвакуация местных жителей.