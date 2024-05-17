Компенсации и ограничения: что может принести Омской области ЧС федерального уровня

В то же время объявление чрезвычайной ситуации влечет за собой ряд ограничений. Власти имеют право закрывать въезд в зону ЧС, приостанавливать деятельность любых организаций в этой зоне, если существуют риски для людей. Жители региона, в котором объявлена ЧС, должны постоянно носить с собой документы, на срок до месяца их могут переводить на другую работу. Если какой-то работе ЧС мешает, трудовой договор может быть досрочно прекращен.