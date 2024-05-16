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Жители омского поселка Светлый пожаловались на вырубку березовой рощи

«Варварски уничтожают». Жители поселка Светлый пожаловались на вырубку березовой рощи

16 мая 2024, 14:26
Фото: 1MI

Жители омского поселка Светлый пожаловались на вырубку березовой рощи

По словам омичей, деревья в березовой роще рубят жители частного сектора, расположенного недалеко от поселка.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Голос Омска». По словам жителей поселка Светлый, березовую рощу незаконно вырубают, делают это жители соседнего частного сектора на улице Камышовая.

«Ее варварски уничтожают. Вырубка происходит практически ежедневно. Все следы волочения деревьев из рощи ведут к этому жилому сектору. Сначала дерево „оголяют“, оно умирает и его срубают, на нем нет ни одного листочка», — написала омичка.
Фото: «Голос Омска»

В комментариях на жалобу отреагировала городская администрация. В мэрии пообещали запросить подробную информацию по поводу вырубки в департаменте имущественных отношений.

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