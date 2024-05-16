«Варварски уничтожают». Жители поселка Светлый пожаловались на вырубку березовой рощи

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Голос Омска». По словам жителей поселка Светлый, березовую рощу незаконно вырубают, делают это жители соседнего частного сектора на улице Камышовая.
«Ее варварски уничтожают. Вырубка происходит практически ежедневно. Все следы волочения деревьев из рощи ведут к этому жилому сектору. Сначала дерево „оголяют“, оно умирает и его срубают, на нем нет ни одного листочка», — написала омичка.
В комментариях на жалобу отреагировала городская администрация. В мэрии пообещали запросить подробную информацию по поводу вырубки в департаменте имущественных отношений.