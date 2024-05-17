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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

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Глава регионального МЧС рассказал, что вода может не уйти из Усть-Ишима до июня

17 мая 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
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Глава омского МЧС рассказал, что вода может не уйти из Усть-Ишима до лета

Такой прогноз связан с дождями, которые скоро накроют Омскую область.

Сегодня, 17 мая, в эфире телеканала «Россия 24» глава регионального управления МЧС России Владислав Колодинский рассказал, что вода из Усть-Ишима может не уйти до середины июня.

Такой прогноз связан со скорым ухудшением погодных условий на территории Омской области, прогнозируются дожди, из-за которых уровень воды в Иртыше будет повышаться.

Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе действует режим ЧС федерального уровня. На что он повлияет и как поможет в восстановлении населенных пунктов после паводка Город55 рассказал в материале ниже.

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