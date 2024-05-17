Глава регионального МЧС рассказал, что вода может не уйти из Усть-Ишима до июня

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Сегодня, 17 мая, в эфире телеканала «Россия 24» глава регионального управления МЧС России Владислав Колодинский рассказал, что вода из Усть-Ишима может не уйти до середины июня.
Такой прогноз связан со скорым ухудшением погодных условий на территории Омской области, прогнозируются дожди, из-за которых уровень воды в Иртыше будет повышаться.
Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе действует режим ЧС федерального уровня. На что он повлияет и как поможет в восстановлении населенных пунктов после паводка Город55 рассказал в материале ниже.