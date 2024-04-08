Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня

Posted Вчера, 14:20
Published Вчера, 14:20
Modified Вчера, 14:20
Updated Вчера, 14:20
Новость №1. Стало известно, как будет выглядеть обновленный «Летур» в центре Омска
На одном из сайтов объявлений появились предложения о сдаче в аренду площадей торгового комплекса «Гагарин Молл» (бывший «Летур»). В объявлениях также опубликовали эскизы будущего здания, которое должно открыться после реконструкции в сентябре 2024 года. Арендаторам предлагают площади свободного назначения по 300 кв. м, под фуд-корт и общепит, фитнес-центр, клинику, банк и торговлю.
Новость №2. Омский спортсмен раскладывал закладки во время пробежек и попался полиции
Легкоатлета из Омска поймали на распространении наркотиков. Полицейские задержали мужчину в парке во время пробежки, именно тогда он делал закладки. С собой у него было 3 свертка с запрещенными веществами, а в его квартире удалось обнаружить еще 436 грамм наркотиков. Несмотря на то, что задержанный активно пропагандировал здоровый образ жизни в соцсетях, он принимал участие в схемах по продаже запрещенных препаратов в интернете. Теперь спортсмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Новость №3. В прокуратуре рассказали, как обстоят дела в затопленных во время паводка селах
В селах Русско-Полянского района, который сильно пострадал во время оттепели, продолжают работать правоохранители. Сегодня в селе Сибирском прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на нем районный прокурор Александр Ступник, первый зампред правительства Омской области Дмитрий Ушаков и министр региональной безопасности Алексей Кубиц обсудили дальнейшие действия и план по отводу жидкости. Сообщается, что вода в селе упала на 20 см, местные жители начинают возвращаться домой.