Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня

Легкоатлета из Омска поймали на распространении наркотиков. Полицейские задержали мужчину в парке во время пробежки, именно тогда он делал закладки. С собой у него было 3 свертка с запрещенными веществами, а в его квартире удалось обнаружить еще 436 грамм наркотиков. Несмотря на то, что задержанный активно пропагандировал здоровый образ жизни в соцсетях, он принимал участие в схемах по продаже запрещенных препаратов в интернете. Теперь спортсмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.