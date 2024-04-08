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Posted Вчера, 14:20

Published Вчера, 14:20

Modified Вчера, 14:20

Updated Вчера, 14:20

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Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня

8 апреля 2024, 14:20
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, как будет выглядеть обновленный «Летур» в центре Омска

На одном из сайтов объявлений появились предложения о сдаче в аренду площадей торгового комплекса «Гагарин Молл» (бывший «Летур»). В объявлениях также опубликовали эскизы будущего здания, которое должно открыться после реконструкции в сентябре 2024 года. Арендаторам предлагают площади свободного назначения по 300 кв. м, под фуд-корт и общепит, фитнес-центр, клинику, банк и торговлю.

Открытие в сентябре. Омичам показали эскизы бывшего ТК «Летур» после реконструкции
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Новость №2. Омский спортсмен раскладывал закладки во время пробежек и попался полиции

Легкоатлета из Омска поймали на распространении наркотиков. Полицейские задержали мужчину в парке во время пробежки, именно тогда он делал закладки. С собой у него было 3 свертка с запрещенными веществами, а в его квартире удалось обнаружить еще 436 грамм наркотиков. Несмотря на то, что задержанный активно пропагандировал здоровый образ жизни в соцсетях, он принимал участие в схемах по продаже запрещенных препаратов в интернете. Теперь спортсмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками
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Новость №3. В прокуратуре рассказали, как обстоят дела в затопленных во время паводка селах

В селах Русско-Полянского района, который сильно пострадал во время оттепели, продолжают работать правоохранители. Сегодня в селе Сибирском прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на нем районный прокурор Александр Ступник, первый зампред правительства Омской области Дмитрий Ушаков и министр региональной безопасности Алексей Кубиц обсудили дальнейшие действия и план по отводу жидкости. Сообщается, что вода в селе упала на 20 см, местные жители начинают возвращаться домой.

Стало известно, что сейчас происходит в омском селе, которое затопило талыми водами
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