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Центр Омска

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Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск
20 ноября, 08:48
Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир
Мужчина собирался расправиться с женой и матерью своего сотрудника из-за квартир в центре города.
6 августа, 06:07
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня утром Человек-паук прогулялся по центральным улицам областной столицы и поздравил омичей с Днем города.
3 августа, 08:37
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
2023
В центре Омска на Тарской отремонтируют памятник архитектуры
Здание, построенное в конце 19 века, находится на улице Тарской.
24 января 2023, 11:23
Омск 2023
23 января 2023, 10:18
2022
Кафе «Врубель» в Омске разобрали до обжалования решения о сносе
Апелляция не спасла разобранное кафе. Омский «Врубель» простоял несколько десятков лет и оказался незаконным.
8 ноября 2022, 07:43

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