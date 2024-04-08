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Posted Вчера, 11:07

Published Вчера, 11:07

Modified Вчера, 11:13

Updated Вчера, 11:13

В прокуратуре рассказали, что сейчас происходит в затопленном омском селе

Стало известно, что сейчас происходит в омском селе, которое затопило талыми водами

8 апреля 2024, 11:07
Фото: Прокуратура Омской области

В прокуратуре рассказали, что сейчас происходит в затопленном омском селе

В Русско-Полянском районе Омской области несколько населенных пунктов ушли под воду во время паводка, сейчас на местах продолжают работать спасатели и правоохранительные органы.

В селе Сибирском Русско-Полянского района, которое больше всего пострадало от паводка, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нем приняли участие районный прокурор Александр Ступник, первый зампред правительства Омской области Дмитрий Ушаков и министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

На заседании был разработан план по отводу жидкости из населенных пунктов, в село доставлена спецтехника, дополнительная водопропускная труба для очистки дорог от воды. Кроме того, волонтеры доставили в Сибирское питьевую воду, продукты питания, медикаменты и спальные принадлежности.

«В селе работает пункт временного размещения жителей, он расположен на базе школы. В запасе есть достаточное количество питьевой воды и лекарств. Все службы работают 24/7. Вчера привезли еще одну единицу техники, опустили трубу на въезде ниже, продолжаем выводить воду из села. Вопрос держу на личном контроле», — рассказал глава района Алексей Огорелков.

После заседания Александр Ступник и Дмитрий Ушаков пообщались с жителями домов, которые затопило в результате подтоплений. Местным дали рекомендации и разъяснения по порядку возмещения ущерба.

«Сейчас вода в селе Сибирское упала на 20 см, жители начинают возвращаться домой. Специалисты прогнозируют, что вода продержится еще сутки. Теперь пристальное внимание — Нововаршавскому, Азовскому и Одесскому районам, где ожидаем большую воду. Север области — Усть-Ишим начнет подтапливать в 10х числах мая», — сообщил Дмитрий Ушаков.

Напомним, что в Русско-Полянском районе введен режим ЧС, там затопило Сибирское и Цветочное сельские поселения, прокуратура контролирует развитие ситуации и возмещение причиненного ущерба местным жителям. Главе района внесено представление из-за непринятия должных мер в борьбе с паводком.

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