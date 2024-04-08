Стало известно, что сейчас происходит в омском селе, которое затопило талыми водами

На заседании был разработан план по отводу жидкости из населенных пунктов, в село доставлена спецтехника, дополнительная водопропускная труба для очистки дорог от воды. Кроме того, волонтеры доставили в Сибирское питьевую воду, продукты питания, медикаменты и спальные принадлежности.