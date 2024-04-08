Открытие в сентябре. Омичам показали эскизы бывшего ТК «Летур» после реконструкции

Posted Вчера, 02:53
Published Вчера, 02:53
Modified Вчера, 02:55
Updated Вчера, 02:55
На сайте объявлений уже появились предложения о сдаче в аренду площадей торгового комплекса «Гагарин Молл» (бывший «Летур»). В объявлениях опубликовали эскизы будущего здания. Планируется, что после реконструкции здание откроется в сентябре 2024 года.
Арендаторам предлагают площади свободного назначения по 300 кв. м (ежемесячная арендная плата — 600 тысяч рублей), под фуд-корт и общепит (4000 рублей в месяц за 1 кв. м) либо под фитнес-центр, клинику, банк и торговлю (2500 рублей в месяц за 1 кв. м). Для арендаторов доступен вариант размещения рекламы на фасаде здания (на эскизах видны рекламные экраны).
«Возможен ремонт и перепланировка под арендатора от собственника. На момент заключения договора в арендуемых помещениях будет произведена предчистовая отделка под арендатора», — говорится в объявлении.
Предполагается, что работать торговый комплекс «Гагарин молл» будет до 23.00.
Напомним, что в начале марта в реконструируемом здании установили новые панорамные окна. Тогда же говорилось, что откроется обновленное здание в июле 2024 года, но, видимо, планы владельцев немного поменялись.