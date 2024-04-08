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Posted Вчера, 02:53

Published Вчера, 02:53

Modified Вчера, 02:55

Updated Вчера, 02:55

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Открытие в сентябре. Омичам показали эскизы бывшего ТК «Летур» после реконструкции

8 апреля 2024, 02:53
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичам показали, как будет выглядеть бывший «Летур» после реконструкции

Сейчас для свободных площадей реконструируемого здания на Гагарина активно ищут арендаторов.

На сайте объявлений уже появились предложения о сдаче в аренду площадей торгового комплекса «Гагарин Молл» (бывший «Летур»). В объявлениях опубликовали эскизы будущего здания. Планируется, что после реконструкции здание откроется в сентябре 2024 года.

Арендаторам предлагают площади свободного назначения по 300 кв. м (ежемесячная арендная плата — 600 тысяч рублей), под фуд-корт и общепит (4000 рублей в месяц за 1 кв. м) либо под фитнес-центр, клинику, банк и торговлю (2500 рублей в месяц за 1 кв. м). Для арендаторов доступен вариант размещения рекламы на фасаде здания (на эскизах видны рекламные экраны).

Эскизы ТК "Гагарин молл"Эскизы ТК "Гагарин молл"
Эскизы ТК "Гагарин молл"Эскизы ТК "Гагарин молл"
Эскизы ТК "Гагарин молл"Эскизы ТК "Гагарин молл"
Эскизы ТК "Гагарин молл"Эскизы ТК "Гагарин молл"
Эскизы ТК «Гагарин молл»Эскизы ТК «Гагарин молл»
Эскизы ТК "Гагарин молл"
Фото: Скриншот "Авито"
«Возможен ремонт и перепланировка под арендатора от собственника. На момент заключения договора в арендуемых помещениях будет произведена предчистовая отделка под арендатора», — говорится в объявлении.

Предполагается, что работать торговый комплекс «Гагарин молл» будет до 23.00.

Напомним, что в начале марта в реконструируемом здании установили новые панорамные окна. Тогда же говорилось, что откроется обновленное здание в июле 2024 года, но, видимо, планы владельцев немного поменялись.

Новая жизнь. В бывшем ТК «Летур» установили панорамные окна
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#Общество#Бизнес#Омск#Реконструкция#Аренда#Ресторан#Новости#Торговый комплекс#ТК "Летур"#Общепит#Открытие#Юлия Истомина#Летур#Гагарин-молл
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