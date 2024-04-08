Открытие в сентябре. Омичам показали эскизы бывшего ТК «Летур» после реконструкции

Арендаторам предлагают площади свободного назначения по 300 кв. м (ежемесячная арендная плата — 600 тысяч рублей), под фуд-корт и общепит (4000 рублей в месяц за 1 кв. м) либо под фитнес-центр, клинику, банк и торговлю (2500 рублей в месяц за 1 кв. м). Для арендаторов доступен вариант размещения рекламы на фасаде здания (на эскизах видны рекламные экраны).