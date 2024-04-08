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Published Вчера, 09:12

Modified Вчера, 09:12

Updated Вчера, 09:12

Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками

(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками

8 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI

Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками

29-летний кандидат в мастера спорта по легкой атлетике раскладывал закладки во время пробежки, его задержали на улице 2-й Островской.

Профессиональный омский спортсмен попался на распространении наркотиков. 29-летнего кандидата в мастера спорта по легкой атлетике задержали сотрудники УНК и бойцы спецназа «СОБР» на улице 2-й Островской, там он раскладывал закладки во время пробежки.

При себе у мужчины было 3 свертка с запрещенными веществами, в его квартире удалось обнаружить еще 436 грамм наркотиков, а также весы и упаковочный материал, с помощью которого он их фасовал.

Отмечается, что задержанный активно пропагандировал здоровый образ жизни в соцсетях. Несмотря на это, он принимал участие в схемах по продаже запрещенных препаратов в интернете и систематически делал закладки во время занятий бегом.

По этому факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах). Теперь спортсмену грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе омской полиции.

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