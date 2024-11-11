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Уборка снега

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Ноябрь
«Вы хотите коллапс на дорогах?»: омичей возмутила уборка улиц после снегопада
11 ноября, 10:00
Апрель
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
9 апреля, 06:21
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
«Росводоканал Омск» направил технику на борьбу с паводком в Оренбургскую область
Омское предприятие направило в Оренбургскую область 25 специалистов и 10 единиц техники.
6 апреля, 12:54
Март
В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком
Пресс-служба администрации Омска опубликовала новые данные о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства — все технические и людские резервы управления борются с подтоплениями буквально «без выходных»: сложившаяся ситуация вынуждает к работе в режиме буднего дня.
31 марта, 07:58
Омским хозсубъектам выдали почти 700 предписаний из-за плохого содержания территорий
Департамент контроля продолжает проверять, как управляющие компании очищают свои территории от обилия снега и наледи, некоторые уже попались на нарушениях.
28 марта, 10:57
«Сейчас максимально вывозим»: омским депутатам рассказали об уборке снега с улиц
20 марта, 09:40
И звонить, и писать. В Омске возобновили прием жалоб в соцсетях на затопленные дороги
Представители власти объяснили, куда обращаться, чтобы дорожные службы ликвидировали подтопления.
19 марта, 09:16
Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе
Мэр города Сергей Шелест на ежедневной основе контролирует работу дорожных служб.
6 марта, 08:30
Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня
5 марта, 14:23
Омские дорожники активно готовятся к паводку и предстоящему лету
Рабочие продолжают вывозить снег и попутно занимаются ямочным ремонтом.
1 марта, 09:02
Сотни мест под угрозой, но бригады наготове. Как Омск собираются спасать от паводка
1 марта, 03:45
Февраль
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
28 февраля, 10:14
В мэрии Омска объяснили, кто должен убирать снег с крыш домов и дворов
За невыполнений требований нарушители платят штраф до 40 тыс рублей.
27 февраля, 09:01
Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к паводку в Омске
В случае чего на помощь к дорожным службам придут подрядные организации.
26 февраля, 07:50
Меньше снега, больше улыбок. Омские дорожники заранее готовятся к весеннему паводку
Правда, пока что температура в регионе вообще не намекает на таяние снега.
20 февраля, 10:44
Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега
16 февраля, 02:00
50 объектов и 273 машины. Бригады УДХБ начали убирать город по новой схеме
13 февраля, 13:45
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
В омских Нефтяниках пассажирам пришлось самостоятельно выталкивать автобус из колеи
Инцидент произошел на остановке «Магазин „Садко“» вчера вечером.
10 февраля, 08:54

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