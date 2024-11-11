Уборка снега

В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком

Пресс-служба администрации Омска опубликовала новые данные о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства — все технические и людские резервы управления борются с подтоплениями буквально «без выходных»: сложившаяся ситуация вынуждает к работе в режиме буднего дня.