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2024
В Омске не стало исполнительного директора «Высоких технологий»
Предприятие АО «Высокие технологии» сообщило о смерти своего исполнительного директора, который руководил компанией более двух десятилетий.
8 ноября, 10:59
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
В омском Заксобрании открыли выставку, посвященную юбилею областного студотряда
18 октября, 03:30
Спикер омского Заксобрания поздравил призеров Всероссийского конкурса школьных музеев
14 октября, 10:05
Омские власти одобрили строительство детского сада и школы в ЖК «Зеленая река»
Проекты рассмотрели сегодня, 9 октября, на заседании областного архитектурно-градостроительного совета.
9 октября, 15:00
Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции
4 октября, 07:03
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
В состав аттестационных комиссий, принимающих экзамены в профильных учебных заведениях, вошли сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы».
25 июня, 07:05
На Левом берегу может появиться новый филиал особой экономической зоны «Авангард»
Планы по расширению границ особой экономической зоны обсудили на рабочем совещании правительства, речь шла о присоединении к ОЭЗ «Авангард» участка в северо-западной промышленной зоне Омска.
12 июня, 06:56
ПСБ и Омская область расширяют сотрудничество
Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством Омской и Воронежской областей, республики Карелия и Еврейской автономной области.
7 июня, 05:34
В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя
Проект скульптуры разработал московский скульптор Андрей Следков, он готов отлить ее из бронзы и передать в Омск для установки на скамье в городском зеленом уголке.
24 мая, 13:11
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства
21 марта, 03:51
Виталий Хоценко поручил разработать конкретный план по реализации послания Путина
5 марта, 05:14
Молодая финалистка поделилась впечатлениями от проекта «Омская область: ПРОдвижение»
В 25 лет Екатерина Калашникова является руководителем отдела маркетинга и продаж в музее им. М. А. Врубеля.
2 февраля, 10:52
Омскому «Энергомашу» одобрили строительство производственного цеха на Мельничной
24 января, 11:10
Хоценко объявил результаты заочного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»
В финал кадрового конкурса прошли 223 человека, но их ждет еще одно контрольное задание, которое отберет лишь 50.
16 января, 13:05
Аэропорт Омск-Федоровка за 42 млрд рублей достроит миллиардер Виктор Вексельберг
13 января, 09:08
2023
Хоценко рассказал, что омский проект промышленного кластера стал лучшим в стране
13 ноября 2023, 04:11
Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня
13 октября 2023, 13:47

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