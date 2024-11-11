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Торговый центр

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Ноябрь
Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей
11 ноября, 11:12
Октябрь
Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ
Такое решение приняли в суде после долгих и тщательных разбирательств.
30 октября, 07:29
Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка
Компания в настоящее время продолжает работать.
25 октября, 04:11
Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года
На бывшем ТЦ «Летур» установили большой экран, а его преображение в «Гагарин Молл» завершится в начале следующего года.
21 октября, 11:56
На пустыре за омским «Континентом» хотят построить банный комплекс и торговый центр
21 октября, 05:59
Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку
17 октября, 12:21
Полгода ожидания. В омском ТЦ «Мега» снова заработал каток
14 октября, 09:12
Новый виток для старой школы. В Омске здание на улице Свободы поменяет назначение
1 октября, 11:32
Сентябрь
В Омске официально ликвидировали ресторан «Летур», которым владел Леван Турманидзе
Турманидзе продал и другие свои помещения. Когда-то рестораном управляла экс-супруга Левана.
24 сентября, 08:21
Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети
5 сентября, 07:24
Август
В омском «Миллениуме» предложили переоборудовать банкетный зал под фудкорт
29 августа, 06:11
В омской «Меге» эвакуировали посетителей
28 августа, 05:57
Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках
26 августа, 09:17
Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»
25 августа, 11:32
Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок
22 августа, 08:47
Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic
В официальном сообществе Love Republic анонсировали открытие обновленного магазина в Омске, он уже начал работу.
3 августа, 12:10
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Июль
Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард
30 июля, 06:28
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
4 июля, 04:24
Июнь
Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ
26 июня, 06:35

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