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Торговля

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2024
Омские депутаты планируют усилить борьбу с нелегальными торговыми объектами
Омский городской совет планирует ужесточить наказание за незаконную установку киосков и павильонов. Депутаты хотят обратиться с этим предложением в Законодательное собрание.
7 ноября, 12:28
В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей
4 ноября, 10:47
Почувствуй себя шейхом: что такое дубайский шоколад и где его попробовать
18 октября, 08:51
Как подать заявку на продажу елок? В Омске уже начали готовиться к елочным базарам
В городе уже начинаются первые мероприятия по подготовке к новогодним праздникам.
16 октября, 07:08
С начала года омичи потратили в магазинах больше 350 млрд рублей
4 октября, 09:23
В Омской области массово не хватает специалистов: кто в дефиците
3 октября, 10:09
В омской «Меге» начнут продавать изделия белорусских мастеров в новом бутике одежды
3 октября, 07:55
В Омске выставили на продажу известный автоцентр у «Меги»
30 августа, 09:21
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
7 августа, 06:00
«Не является единым торговым комплексом». Омский «Летур» будут открывать по частям
Выкупивший большую часть «Летура» Илья Иванов рассказал, что арендаторы откроют свои заведения не единовременно, так как здание не является единым торговым комплексом.
12 июля, 11:17
Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей
Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.
11 июня, 11:17
Бастрыкин поручил разобраться с нелегально торгующими мигрантами в Омске
11 июня, 04:22
В историческом центре. В Омске появилось в продаже помещение под бар за 39 млн рублей
387 «квадратов» площади в доме №19 на улице Ленина уже ищут нового владельца.
26 мая, 07:09
Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня
29 апреля, 14:00
Быстро разбирают. На прилавках омских супермаркетов появились крошечные куриные яйца
27 апреля, 04:49
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Вчера, 22 января, в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщили, что на улице 70 лет Октября сдали в эксплуатацию торговый комплекс.
23 января, 02:35
2023
Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя
23 декабря 2023, 09:12
Задохнулся. В Омске в гараже нашли труп предпринимателя
Предварительно, смерть мужчины не является криминальной.
28 ноября 2023, 05:47
«Заплатить улыбкой». В Омске появились полторы тысячи биометрических терминалов
Пока горожане пользуются передовым способом оплаты не слишком часто.
7 ноября 2023, 12:09

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