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Торговые центры

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2024
Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic
В официальном сообществе Love Republic анонсировали открытие обновленного магазина в Омске, он уже начал работу.
3 августа, 12:10
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
17 июля, 03:59
«Не является единым торговым комплексом». Омский «Летур» будут открывать по частям
Выкупивший большую часть «Летура» Илья Иванов рассказал, что арендаторы откроют свои заведения не единовременно, так как здание не является единым торговым комплексом.
12 июля, 11:17
Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей
Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.
11 июня, 11:17
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
4 апреля, 09:34
Новая жизнь. В бывшем ТК «Летур» установили панорамные окна
Значительные изменения в облике здания заметили омичи.
4 марта, 11:36
2023
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
28 сентября 2023, 09:35
Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах
Точки общепита находятся в ТЦ на Левобережье и в Нефтяниках.
13 марта 2023, 10:52
Омичи рискуют попрощаться с «Мегой». Шведы начали распродавать недвижимость в России
17 февраля 2023, 10:20
До 18%. В Омске существенно подорожала коммерческая недвижимость
Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в Омске выросла до 73 тысяч рублей.
30 января 2023, 05:45

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