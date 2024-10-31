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Наркоторговец

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2024
В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей
В печи одной из котельных региона уничтожили вещества, которые изымали у нарушителей закона.
31 октября, 12:19
Тщательно скрывалась. Полицейские задержали омичку, распространявшую наркотики по СФО
Автомобиль женщины правоохранители остановили на трассе в Калачинском районе, под передним сиденьем были спрятаны два пакета с запрещенными веществами.
12 июля, 09:00
Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня
19 июня, 14:19
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками
8 апреля, 09:12
До 20 лет тюрьмы. Омский суд накажет жителя Узбекистана за распространение наркотиков
Обвинительное заключение в отношении иностранца утвердила региональная прокуратура.
20 марта, 11:00
До 20 лет тюрьмы. В Омске задержали оптового наркокурьера
У мужчины изъяли несколько видов запрещенных веществ, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
11 марта, 08:48
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину за распространение запрещенных веществ
Житель Калачинска осужден на 10 лет по статье 228 УК РФ.
25 января, 12:02
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53
Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков
17 января, 12:13
20-летний житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества
16 января, 12:55
2023
В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте
27 октября 2023, 10:36
12,5 лет на двоих. В Омской области вынесли приговор друзьям-закладчикам
Фигуранты получили оптовую партию опасного зелья, расфасовали, но разложить по тайникам не успели.
24 октября 2023, 04:53
В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране
36-летнюю жительницу Армавира с 5 кг запрещенных веществ оперативные сотрудники УМВД задержали в рабочем поселке Крутинка.
7 октября 2023, 04:36
55 кустов конопли. Ради выращивания жители Омской области построили дома теплицу
29 сентября 2023, 11:31
Как в боевике. В Омске при помощи спецназа задержали молодого наркокурьера
Ему грозит до 20 лет заключения.
28 июля 2023, 05:19
«Я рву душу на части». Наркокурьер из Омска зачитал рэп в зале суде
10 июля 2023, 08:59
Омская семья из 4-х человек отправится в колонию за организацию наркобизнеса
Фигурантам присудили от 10,5 до 12 лет колонии.
20 июня 2023, 08:29

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