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Торговый комплекс

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Ноябрь
В омском «Миллениуме» планируют открыть хоккейный центр для детей и взрослых
20 ноября, 09:41
В Омске «Радость» продают за 42 млн рублей
4 ноября, 10:47
Сентябрь
Стало известно, когда в центре Омска откроется обновленный «Летур»
18 сентября, 14:42
Занят арендаторами. В Омске за 37 млн продают скандальный «Торговый город»
5 сентября, 11:30
Август
Под интернет-магазины. В Омске сдали третий корпус «Триумфа»
19 августа, 10:03
В омской «Меге» появится новый магазин молодежной одежды
Сейчас в торговом комплексе готовят помещение под новый магазин — он займет «площади» закрывшегося INCITY.
4 августа, 13:29
Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic
В официальном сообществе Love Republic анонсировали открытие обновленного магазина в Омске, он уже начал работу.
3 августа, 12:10
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Июль
Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард
30 июля, 06:28
«Не является единым торговым комплексом». Омский «Летур» будут открывать по частям
Выкупивший большую часть «Летура» Илья Иванов рассказал, что арендаторы откроют свои заведения не единовременно, так как здание не является единым торговым комплексом.
12 июля, 11:17
Июнь
Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня
11 июня, 14:33
Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей
Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.
11 июня, 11:17
Май
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка
10 мая, 05:35
Апрель
В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей
19 апреля, 04:38
В торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с итальянской и европейской кухней
15 апреля, 06:31
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
Открытие в сентябре. Омичам показали эскизы бывшего ТК «Летур» после реконструкции
8 апреля, 02:53
Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
4 апреля, 09:34
Март
На окраине Омска хотят реконструировать одноэтажный торговый комплекс «Амур»
21 марта, 10:47

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