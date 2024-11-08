Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт

Суд Омска вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором фигурировали двое граждан Центральной Азии и один россиянин. В результате оперативных действий правоохранителей были изъяты крупные партии, а все трое обвиняемых получили длительные сроки заключения.