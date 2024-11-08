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Наркотики

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Ноябрь
Опасное хобби: омского студента арестовали за распространение наркотиков
8 ноября, 10:36
Сократить массовое потребление: Александр Шлеменко — об ограничении продажи алкоголя
7 ноября, 06:32
Октябрь
В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей
В печи одной из котельных региона уничтожили вещества, которые изымали у нарушителей закона.
31 октября, 12:19
Тюрьмы не будет: актеру Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики
31 октября, 10:33
Использовали свое положение. В Омске двух полицейских осудят за наркотики
Правоохранители планировали сбыть крупную партию героина через подельников.
23 октября, 07:06
Певице Глюкозе вынесли приговор за наркотики
22 октября, 09:59
Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт
Суд Омска вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором фигурировали двое граждан Центральной Азии и один россиянин. В результате оперативных действий правоохранителей были изъяты крупные партии, а все трое обвиняемых получили длительные сроки заключения.
16 октября, 10:03
Омич попался на производстве наркотиков и пытался убежать в Казахстан
Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
15 октября, 04:12
Генетический алкоголизм — правда или миф? Разбираемся с омским врачом
1 октября, 08:08
Сентябрь
Наркотики и убийства. В Омск не пустили двух злодеев из Центральной Азии
Приятели спрятались в пустом вагоне, но сотрудники ФСБ нашли их и отправили под суд.
19 сентября, 05:41
Полтонны смерти. В омской полиции рассказали, сколько наркотиков изъяли у курьеров
17 сентября, 02:25
С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию
16 сентября, 06:45
Теплица с сюрпризом. Двое омичей выращивали наркотики у себя на балконе
Теперь из-за «зеленых» дел им грозит уголовный срок.
9 сентября, 06:20
Август
Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
25 августа, 03:40
Золото, деньги, наркотики: как в Омске задерживали семью преступников
Как выяснили полицейские, мужчину, который возглавляет «банду», уже судили за аналогичные преступления в прошлом. В этот раз ему помогали жена, сестра и даже мать.
15 августа, 06:49
Грозит до 20 лет в колонии. Молодые омичи пойдут под суд за «закладки»
Свою вину в преступлении они полностью признали. Дело рассмотрят в Ленинском суде.
9 августа, 04:48
Опасное похудение. Омичку наказали за контрабанду сильнодействующих веществ
В течение 2023 года женщина покупала за границей препараты для снижения веса и продавала их в России.
8 августа, 07:29
До 20 лет тюрьмы. В Омске иностранец сделал 70 «закладок» за неделю
6 августа, 06:30
Молодой омич отправится в колонию после неудачной попытки стать закладчиком
В Таврическом районном суде вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который пытался продавать наркотики. Его признали виновным в 26 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
1 августа, 04:24
Июль
Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд
29 июля, 06:07

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