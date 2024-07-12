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Сбыт наркотиков

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2024
Тщательно скрывалась. Полицейские задержали омичку, распространявшую наркотики по СФО
Автомобиль женщины правоохранители остановили на трассе в Калачинском районе, под передним сиденьем были спрятаны два пакета с запрещенными веществами.
12 июля, 09:00
Во все тяжкие. В Омске мужчина и его тесть изготовили больше 60 килограммов наркотика
Им грозит по 16 и 17 лет строгого режима.
28 июня, 08:59
Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня
19 июня, 14:19
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками
8 апреля, 09:12
Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков
Сотрудники УНК выяснили, что мужчина, приехавший в город пару дней назад, занимался продажей наркотиков в Омске, Томске и Новосибирске.
1 апреля, 07:14
Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика
Мужчина получил партию наркотиков в Екатеринбурге и вез их в Омск для продажи.
28 марта, 02:59
Вышла из леса. Приехавшая в Омск иностранка попыталась продать наркосинтетику
Женщина хотела заработать, а куратор отправил ее в «командировку».
4 марта, 14:29
Грозит пожизненный срок. В Омске задержали двух организаторов онлайн-наркомаркета
2 марта, 12:43
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину за распространение запрещенных веществ
Житель Калачинска осужден на 10 лет по статье 228 УК РФ.
25 января, 12:02
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53
Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков
17 января, 12:13
20-летний житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества
16 января, 12:55
2023
В Омске поймали уроженцев Киргизии, распространявших метадон
27 ноября 2023, 19:04
В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте
27 октября 2023, 10:36
Наркоторговца из Новокузнецка приговорили в Омске к 7,5 годам тюрьмы
Государственный обвинитель не согласен с решением суда и требует более жесткого наказания для фигуранта дела.
21 февраля 2023, 04:13
2022
Гастролирующих наркобаронов из Сочи и Санкт-Петербурга поймали в омском гараже
24 мая 2022, 09:31

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