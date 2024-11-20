Центр города

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Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск
20 ноября, 08:48
«Спит» после Дня города. Фоторепортаж из почти пустого, но заваленного мусором Омска
4 августа, 05:31
Необычный гость. Человек-паук поздравил омичей с Днем города
Сегодня утром Человек-паук прогулялся по центральным улицам областной столицы и поздравил омичей с Днем города.
3 августа, 08:37
За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма
31 июля, 08:43
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
2023
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
21 декабря 2023, 06:02
С лифтом, бассейном и кинозалом. В Омске продают 5-этажный «стеклянный» коттедж
Общая площадь дома составляет больше 1000 кв. м. Здание пока не пригодно для проживания, в некоторых помещениях выполнена лишь черновая отделка.
13 ноября 2023, 05:54
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Пока неясно, когда будет проведен ремонт.
30 августа 2023, 05:00
2022
«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска
26 декабря 2022, 09:50
Станет свободнее. На оживленном перекрестке в центре Омска изменят схему движения
Изменения вступят в силу с сегодняшнего дня.
25 июля 2022, 10:58
Разрушенные стены, горящие гостиницы и уехавший тренер. Главные события Омска за день
Итоги дня - версия Города55.
2 апреля 2022, 14:00

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