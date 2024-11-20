Центр города

С лифтом, бассейном и кинозалом. В Омске продают 5-этажный «стеклянный» коттедж

Общая площадь дома составляет больше 1000 кв. м. Здание пока не пригодно для проживания, в некоторых помещениях выполнена лишь черновая отделка.