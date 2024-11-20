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Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск
20 ноября, 08:48
В Омской крепости ко Дню Победы появится платный туалет
Стоимость обустройства туалета составила около 2 млн рублей.
25 апреля, 05:34
«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн
13 апреля, 08:44
Проект «Летура», спортсмен-наркоторговец и затопленные села. Омск сегодня
8 апреля, 14:20
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
2023
В омском минкульте переназначили заместителей министра
30 ноября 2023, 02:41
2022
В Омске умерла экс-директор Нежинского геронтологического центра
Наталья Подойменко была Почетным гражданином Омской области.
22 декабря 2022, 05:33

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