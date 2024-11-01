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Подтопление

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Ноябрь
Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня
1 ноября, 14:43
Октябрь
«Планомерно уничтожается». В центре Омска затопило объект культурного наследия
21 октября, 13:47
«Буду плавать в кипяточке»: в Омске дом и тротуар подмывает горячей водой
19 октября, 05:26
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Появились новые подробности о затопленных дачах в омском районе Осташково
16 октября, 04:51
В омском Немецком поселке отменили режим повышенной готовности из-за подтоплений
Такое распоряжение подписал Сергей Шелест, режим повышенной готовности действовал в поселке с 18 июля.
5 октября, 12:26
Сентябрь
«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5
20 сентября, 08:50
Омская «Венеция», пожар на заводе и школьный хаос: главные темы недели
15 сентября, 11:00
В Омске три частных дома на 19-й Линии признали непригодными для проживания
10 сентября, 12:47
Новые назначения, последствия подтопления и история с рюкзаками. Главные темы недели
8 сентября, 10:19
Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца
1 сентября, 03:52
Август
Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
30 августа, 05:28
Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
21 августа, 08:57
Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач
19 августа, 15:07
Затопленные дачи, полеты в районы и возвращение «Радости». Главные темы недели
18 августа, 10:15
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ
16 августа, 11:50
В Омске прокомментировали затопление дач в СНТ «Сигнал»
12 августа, 11:55
Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков
На территории СНТ без резиновых сапог никак не обойтись — на улицах и участках омичей вода стоит уже который день. Ситуация за пределами товарищества и того хуже — по словам местных, воды там выше колена.
11 августа, 06:04
Омичам показали, как выглядит затопленная деревня в Усть-Ишимском районе
Глава Омского района Геннадий Долматов поделился фотографиями деревни на севере области, которую продолжают восстанавливать после паводка.
10 августа, 11:00

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