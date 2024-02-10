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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня

10 февраля 2024, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичка попала под поезд вместе со своей собакой и погибла

Накануне стало известно о трагической гибели омички под колесами поезда. 23-летняя Злата Маскаева вместе со своим мужем и собакой находилась на платформе станции на северо-востоке Москвы. В один момент питомец сорвался с поводка и побежал на пути, а девушка последовала за ним. Там омичку и ее собаку сбил проезжающий мимо состав, они погибли на месте происшествия от полученных травм.

23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку
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Новость №2. Омичам пришлось выталкивать автобус, который застрял во льду

Сегодня омичи сообщили об инциденте с участием пассажирского автобуса, который произошел вчера вечером. На остановке «Магазин „Садко“» в Нефтяниках автобус №20 застрял среди застывшего льда. Из колеи не удалось выбраться без посторонней помощи, транспорт, по словам очевидцев, просто буксировал на одном месте. Чтобы вытащить автобус, понадобилась помощь трех мужчин. Только после их толчков он сумел продолжить маршрут.

В омских нефтяниках пассажирам пришлось самостоятельно выталкивать автобус из колеи
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Новость №3. Во второй половине февраля Омскую область снова накроют морозы

По прогнозу синоптиков, холодная погода задержится в Омской области до конца февраля. Так, например, завтра днем ожидается -17 градусов, а на следующий день похолодание до -20°. Однако это еще не самая низкая температура, которая ждет омичей. 15 февраля столбик термометра покажет -30°, на день позже — -32°. Подробный прогноз на ближайшие дни смотрите в материале.

Весны не ждите. До конца февраля в Омской области задержится сильное похолодание
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