Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня

Накануне стало известно о трагической гибели омички под колесами поезда. 23-летняя Злата Маскаева вместе со своим мужем и собакой находилась на платформе станции на северо-востоке Москвы. В один момент питомец сорвался с поводка и побежал на пути, а девушка последовала за ним. Там омичку и ее собаку сбил проезжающий мимо состав, они погибли на месте происшествия от полученных травм.