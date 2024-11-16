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Пассажирский автобус

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Ноябрь
Попал в слепую зону: в Омске пассажирский автобус сбил столб на остановке
16 ноября, 09:17
Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня
7 октября, 14:25
Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня
4 октября, 14:52
Сентябрь
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала
6 сентября, 03:48
Август
«Топливный заговор». В Омской области водители похитили топливо на 170 тысяч рублей
Они признали вину в содеянном и надеются на смягчение наказания. Мужчины экономили топливо во время поездок по маршрутам. Ущерб составил чуть более 170 тысяч рублей.
27 августа, 03:37
Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства
14 августа, 09:42
Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города
1 августа, 12:54
Июль
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Стало известно, на какие маршруты в Омске выпустят новые большие автобусы
25 июля, 05:39
Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Омске водитель легковушки нарушила ПДД и врезалась в пассажирский автобус, в результате аварии медицинская помощь понадобилась девочкам 4 и 8 лет.
23 июля, 12:22
Сочится из дна. Омский пассажирский автобус затопило во время дождя
Автобус, который следует по маршруту №29, во время ливня наполнился водой, жидкость начала проникать в салон из швов на дне.
17 июля, 13:44
Сносит с ног. Омский автобус с пассажирами затопило во время ливня
16 июля, 14:15
Отправляйтесь за покупками. Омичей будут бесплатно возить до «Торгового города»
Для пассажиров выделено два автобуса, которые едут без остановок до конечной точки.
12 июля, 08:45
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня
10 июля, 15:06
Июнь
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
25 июня, 07:39
После концерта в парке Вокруг света омичей развезут по домам шесть автобусов
21 июня, 03:05
Будут платить в три раза больше. В Омске увеличили штрафы для «зайцев»
20 июня, 12:51

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