Пассажирский автобус

«Топливный заговор». В Омской области водители похитили топливо на 170 тысяч рублей

Они признали вину в содеянном и надеются на смягчение наказания. Мужчины экономили топливо во время поездок по маршрутам. Ущерб составил чуть более 170 тысяч рублей.