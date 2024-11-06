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Снегопады

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Ноябрь
Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня
6 ноября, 15:11
Во время снегопада на омских дорогах образовались 9-балльные пробки
6 ноября, 12:48
Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды
6 ноября, 02:00
На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
4 ноября, 02:30
Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда
2 ноября, 01:50
Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки
29 октября, 12:25
Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз
22 октября, 04:29
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
В Омске неблагоприятные погодные условия привели к резкому росту числа ДТП
11 октября, 11:48
Мощные снегопады и холода до -14. Синоптики ошарашили омичей прогнозом на октябрь
5 октября, 04:55
Сентябрь
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Март
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
28 марта, 08:03
Февраль
Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег
Воздух прогреется выше нормы на целых 2–6 градусов.
28 февраля, 08:02
«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома
20 февраля, 13:16
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
215 дорог до утра. Вечером и ночью после сильной метели Омск будут убирать 162 машины
Об оперативном начале работ сообщили в пресс-службе городской администрации.
7 февраля, 14:07
Обвинение тренера «Авангарда», стих про дороги и пробки из-за метели. Омск сегодня
7 февраля, 13:58

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