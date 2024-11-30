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Рельсы

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2024
«Махнусь жильем». Как омичи отреагировали на перекрытие моста у Телецентра
30 ноября, 10:08
В Омске трамвай «пошел в разнос»: транспорт сошел с рельсов и встал поперек путей
30 сентября, 12:07
Без точных дат. Мэр Омска рассказал о планах возобновления движения трамвая №9
27 августа, 12:46
На затопленном трамвайном кольце в Омске планируют ремонт ливневого колодца
23 июля, 02:55
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
23 июля, 02:35
Разрушение развязки у моста, субсидии и поезд, сошедший с рельс. Омск в воскресенье
7 июля, 14:00
Экс-сотрудник «Газпромнефть-Логистика» попал под суд за халатность на железной дороге
Обвиняемый нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта и причинил миллионный ущерб собственнику вагонов.
5 марта, 10:03
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
Срочно. Началась проверка. В Омске с рельсов сошли два пустых вагона
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход никак не повлиял на расписание движения составов, но проверка все же началась.
5 февраля, 04:32
2023
В Омске в районе железнодорожного вокзала трамвай сошел с рельсов
Инцидент произошел на улице Рождественского.
30 декабря 2023, 10:18
Переходил пути в неположенном месте. В Омской области мужчину насмерть сбил поезд
Смертельное ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня, вблизи станции Локомотивная Западно-Сибирской железной дороги.
27 октября 2023, 11:58
Очередное отключение воды, плавящиеся рельсы и душ для медведей. Омск в среду
12 июля 2023, 15:05
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
12 июля 2023, 06:22
В Омской области за сход 4 полувагонов ответят сотрудники ОАО «РЖД»
30 мая 2023, 02:22
Опасные игры. В Омске задержали школьников, подкладывавших телефон на рельсы
Одного подростка привлекли к административной ответственности, а двух других поставили на учет.
7 апреля 2023, 08:35
В Омской области «банда» умудрилась утащить за один летний месяц 77 тонн рельсов
Шестеро подельников «работали» по ночам, не покладая рук. Резали железную дорогу в Русско-Полянском районе Омской области.
29 марта 2023, 09:19
2022
Натащили в «гнездо» 6 тонн железнодорожных «веток». Омичи сдавали рельсы в лом железа
Трое молодых омичей распиливали и увозили рельсы прямо из-под «носа» работников сортировочной станции.
7 ноября 2022, 07:59

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