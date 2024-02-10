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До конца февраля в Омской области задержится сильное похолодание

Весны не ждите. До конца февраля в Омской области задержится сильное похолодание

10 февраля 2024, 11:56
Фото: 1MI

До конца февраля в Омской области задержится сильное похолодание

Уже в начале следующей недели ночью ожидается понижение температуры до -30 градусов.

Согласно прогнозу сервиса «ventusky», в ближайшие две недели регион настигнет сильное похолодание, о «плюсовой» температуре и тепле придется забыть до весны. Так, например, завтра днем ожидается -17°, на следующий день температура опустится еще ниже — до -20°. Но по сравнению с тем, что ждет омичей на следующей неделе — это еще тепло. 15 февраля столбик термометра покажет -30°, на день позже — -32°.

Более подробный прогноз на ближайшие дни представили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Согласно ему, завтра, 11 февраля, температура воздуха ночью составит -16…-21°, местами может доходить до -27, днем станет чуть теплее — -12…-17°. Возможен снегопад, а на дорогах гололед.

12 февраля в темное время суток воздух станет сильно холоднее, температура понизится -20…-25 градусов, при прояснении до -30, также возможен небольшой снег. Днем стоит ожидать -15…-20°. На следующий день, 13 февраля, ночная температура останется в пределах этих же значений. Станет теплее только днем — синоптики обещают повышение до -10…- 15°, в некоторых районах до -5.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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