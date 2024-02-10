Весны не ждите. До конца февраля в Омской области задержится сильное похолодание

Согласно прогнозу сервиса «ventusky», в ближайшие две недели регион настигнет сильное похолодание, о «плюсовой» температуре и тепле придется забыть до весны. Так, например, завтра днем ожидается -17°, на следующий день температура опустится еще ниже — до -20°. Но по сравнению с тем, что ждет омичей на следующей неделе — это еще тепло. 15 февраля столбик термометра покажет -30°, на день позже — -32°.