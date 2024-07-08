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Железнодорожные пути

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Июль
Надеялся скрыться. Омские полицейские поймали вора оборудования ремонтного поезда
Транспортная полиция задержала 33-летнего омича, подозреваемого в краже аккумулятора, который устанавливается на вагоне для перевозки стрелочных переводов.
8 июля, 11:33
Май
Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции
Транспортная прокуратура направила в суд дело бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
28 мая, 11:07
Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов
О судьбе старых трамваев рассказал мэр города Сергей Шелест, после списания вагоны отправятся на утилизацию.
17 мая, 12:07
Апрель
Омское село останется без транспортного сообщения из-за ремонта железнодорожных путей
18 апреля, 12:14
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
Март
Экс-сотрудник «Газпромнефть-Логистика» попал под суд за халатность на железной дороге
Обвиняемый нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта и причинил миллионный ущерб собственнику вагонов.
5 марта, 10:03
Февраль
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
В Омске возле Северо-Восточного кладбища построят дом траурных обрядов
6 февраля, 10:22
Декабрь 2023
Диверсию на железнодорожных путях в Омске устроил 14-летний школьник
14 декабря 2023, 08:12

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