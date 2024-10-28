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Погодные условия

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Октябрь
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
28 октября, 14:37
Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни
25 октября, 13:31
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня
5 октября, 14:32
Сентябрь
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Бабье лето пришло. На Омскую область надвигается потепление до +23 градусов
28 сентября, 04:43
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года
16 сентября, 13:24
Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня
5 сентября, 15:34
Включение отопления, осень по-зимнему и «Газель» под землей. Омск сегодня
3 сентября, 14:51
Август
Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня
19 августа, 15:22
Ждать недолго. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется тепло
9 августа, 12:28
Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня
7 августа, 13:59
Нашествие насекомых, резкое похолодание и громкое назначение. Омск сегодня
5 августа, 15:00
Будьте осторожны. Синоптики предупредили омичей о сохранении опасной погоды
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что до конца дня 3 августа в Омской области ожидаются сильный ливень, гроза и крупный град.
3 августа, 13:30
Похолодает до +10. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей на выходных
2 августа, 13:14

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