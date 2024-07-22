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Скоростные поезда

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2024
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан из Омска в 2024 году
22 июля, 06:00
Кричал матом на пассажиров. Омича высадили из поезда за неадекватное поведение
18 июля, 13:30
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку
10 февраля, 05:02
2023
USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички
9 сентября 2023, 09:54
2022
Смертоносные пути. В Омской области два человека попали под поезд и погибли
По обоим случаям идет проверка.
26 сентября 2022, 07:40

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