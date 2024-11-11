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Гололед

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Ноябрь
На омские дороги после нестабильной погоды высыпали 1000 тонн реагентов
11 ноября, 04:37
Октябрь
Дорога в никуда: жители Омской области жалуются на состояние трассы перед зимой
30 октября, 08:14
Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда
Дорожные службы работают в непрерывном режиме ради безопасности водителей и пешеходов.
30 октября, 03:31
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
29 октября, 07:39
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.
14 октября, 15:25
Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения
12 октября, 13:05
В Омске неблагоприятные погодные условия привели к резкому росту числа ДТП
11 октября, 11:48
С первым снегом, Омск! Фоторепортаж с городских улиц
11 октября, 08:35
На трассе Омск-Черлак произошло ДТП с маршрутным такси: пять пассажиров пострадали
11 октября, 08:20
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда
Гололед образовался на всех центральных улицах, в городе много пробок.
11 октября, 06:16
Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой
11 октября, 03:06
Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси
11 октября, 02:37
Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды
9 октября, 10:27
Дожди, ветер и похолодание. К Омску движется скандинавский антициклон
8 октября, 02:49
Февраль
«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома
20 февраля, 13:16
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
«Только кости ломать». Дорога у ТЦ на левобережье превратилась в волнистый каток
2 февраля, 12:47

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