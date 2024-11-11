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Гололедица

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Ноябрь
Омские синоптики предупреждают о снегопаде и резком похолодании до минус 20 градусов
11 ноября, 11:56
Октябрь
Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности
16 октября, 02:56
Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.
14 октября, 15:25
До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра
12 октября, 06:07
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
Снег и гололед придут неожиданно: омичей предупредили о резкой смене погоды
9 октября, 10:27
Март
В Омске снова действует режим «черного неба»
30 марта, 08:08
Февраль
Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег
Воздух прогреется выше нормы на целых 2–6 градусов.
28 февраля, 08:02
«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома
20 февраля, 13:16
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
В Омской области перекрыли трассу из-за метели
В региональной Госавтоинспекции доложили, что с 00:00 часов 9 февраля вводится временное ограничение для пассажирского транспорта.
9 февраля, 02:27
ДТП в Нефтяниках, новая «Подружка» и метель. Омск сегодня
3 февраля, 14:00
Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре
По информации от Обь-Иртышского УГМС, завтра, 4 февраля, в регионе будет снег, метель, а порывы ветра достигнут 18 м/с.
3 февраля, 10:37
«Только кости ломать». Дорога у ТЦ на левобережье превратилась в волнистый каток
2 февраля, 12:47
Январь
Морозно и снежно. Стал известен прогноз погоды на февраль в Омской области
31 января, 13:41
Холод идет! Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омской области
Местным жителям нужно готовиться к морозным дням, поскольку как минимум один ожидается еще и на следующей неделе.
26 января, 11:53
По волнам. Омичи пожаловались на жуткий гололед в Центральном округе
22 января, 13:57
В Омске из-за наледи на остановке 9-летняя девочка оказалась под колесами автобуса
17 января, 03:23
Рождественские гуляния. Мошенники и розыск. Возвращение тепла. Омск в воскресенье
7 января, 13:39
Декабрь 2023
Омская Госавтоинспекция предупредила водителей о заледеневших дорогах
25 декабря 2023, 10:52

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