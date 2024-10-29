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Автобусы Омска

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Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Сентябрь
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала
6 сентября, 03:48
Июль
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня
10 июля, 15:06
Июнь
Будут платить в три раза больше. В Омске увеличили штрафы для «зайцев»
20 июня, 12:51
Май
Для улучшения обслуживания. На автобусном маршруте №25 увеличат количество машин
Об увеличении количества автобусов на маршруте №25 сообщил мэр города Сергей Шелест.
24 мая, 12:38
Март
По картам и талонам. После концертов Стаса Михайлова омичей развезут по домам
14 марта, 12:11
Поехал с наполовину вышедшей женщиной. Омичи рассказали о жутком инциденте в автобусе
12 марта, 10:44
Дефицит туалетов. Омские водители автобусов вынуждены справлять нужду за гаражами
4 марта, 13:38
Февраль
Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса
12 февраля, 13:32
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
Январь
По цепочке. В Октябрьском округе Омска произошло массовое ДТП с участием автобуса
Авария произошла из-за того, что водитель пассажирского транспорта не выдержал безопасную дистанцию.
17 января, 11:12
С «сибирским пакетом». В 2024 году в Омск прибудет еще 44 новых автобуса
О планах в сфере городского общественного транспорта рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
11 января, 12:04
Декабрь 2023
Из-за Рождественского полумарафона в Омске изменятся автобусные маршруты
15 декабря 2023, 14:06
Ноябрь 2023
Будет работать с 6 до 23. Омский автобусный маршрут №24 станет магистральным
24 ноября 2023, 08:41
Будут ездить с 4 утра. В Омске нашли перевозчиков еще для двух автобусных маршрутов
17 ноября 2023, 14:17
По просьбам омичей. На новом автобусном маршруте №108 организуют дополнительные рейсы
16 ноября 2023, 08:45
В администрации Омска опровергли слухи о замене больших автобусов маленькими
14 ноября 2023, 13:50
Октябрь 2023
Меньше и меньше. Стало известно, насколько сильно сократят омские автобусные маршруты
Согласно реестру департамента транспорта городской администрации, изменения вступят в силу 1 декабря.
31 октября 2023, 11:06

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