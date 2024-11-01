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Железная дорога

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2024
Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд
Женщина переходила через железнодорожные пути в момент, когда к ней приблизился поезд. Это произошло утром 1 ноября.
1 ноября, 07:44
Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге
27 октября, 07:45
Трагедии на рельсах. В Омске 9 из 10 инцидентов закончились смертью
В Омске прошел брифинг транспортной полиции, где обсудили проблему травматизма на железной дороге и представили меры по снижению числа несчастных случаев.
27 сентября, 10:12
Надеялся скрыться. Омские полицейские поймали вора оборудования ремонтного поезда
Транспортная полиция задержала 33-летнего омича, подозреваемого в краже аккумулятора, который устанавливается на вагоне для перевозки стрелочных переводов.
8 июля, 11:33
Омичи подарили Якубовичу бойцовку в честь 50-летия БАМа
Выпуск «Поле чудес», посвященныю юбилею Байкало-Амурской магистрали вышел в эфир 5 июля.
6 июля, 06:37
Без сборов. Из-за терактов в Дагестане омичи могут сдать билеты в Дербент и Махачкалу
24 июня, 07:53
Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции
Транспортная прокуратура направила в суд дело бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
28 мая, 11:07
Омское село останется без транспортного сообщения из-за ремонта железнодорожных путей
18 апреля, 12:14
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна
Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа.
11 апреля, 09:15
Экс-сотрудник «Газпромнефть-Логистика» попал под суд за халатность на железной дороге
Обвиняемый нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта и причинил миллионный ущерб собственнику вагонов.
5 марта, 10:03
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
Прокуратура тут. Омские железнодорожники заявили о задержке зарплат и опасной работе
Сотрудники не только перерабатывали, но и трудились без инструктажа.
6 февраля, 06:39
Срочно. Началась проверка. В Омске с рельсов сошли два пустых вагона
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход никак не повлиял на расписание движения составов, но проверка все же началась.
5 февраля, 04:32
2023
Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня
30 декабря 2023, 13:29
С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях
13 декабря 2023, 05:28
Переходил пути в неположенном месте. В Омской области мужчину насмерть сбил поезд
Смертельное ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня, вблизи станции Локомотивная Западно-Сибирской железной дороги.
27 октября 2023, 11:58
В Омске росгвардейцы спасли 8-летнего мальчика, гулявшего по железнодорожным путям
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли ребенку без верхней одежды вернуться домой к родителям.
24 октября 2023, 13:45
Владимир Путин наградил двоих омских железнодорожников
Омичей отметили за результаты в профессиональной и общественной деятельности.
11 октября 2023, 06:01
Три омских железнодорожника предстали перед судом из-за схода вагонов с путей
Общий ущерб, нанесенный потерпевшей компании, составил больше 1 млн рублей.
25 сентября 2023, 07:08

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