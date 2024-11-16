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Автобусные остановки

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Ноябрь
Попал в слепую зону: в Омске пассажирский автобус сбил столб на остановке
16 ноября, 09:17
Октябрь
Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место
Остановку «Сельхозтехника» перенесли по просьбам местных жителей.
31 октября, 14:23
«Утратило актуальность»: в Омске собрались переименовывать «Дом одежды»
14 октября, 11:05
Сентябрь
Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала
6 сентября, 03:48
Август
Жители Омской области обнаружили на автобусной остановке забытый гроб
16 августа, 12:51
Июнь
В Омске переименовали «Межрайбазу»
26 июня, 08:12
В Омске переименуют «Межрайбазу»
19 июня, 11:16
Май
Омичей предупредили об изменении схемы движения автобусного маршрута №88
О временных изменениях в маршруте №88 сообщили в городском департаменте транспорта, корректировки связаны с ремонтными работами на улице Шаронова.
31 мая, 11:28
Приведут в порядок. В Омске за 20 млн обновят около 50 автобусных остановок
28 мая, 09:14
Для улучшения обслуживания. На автобусном маршруте №25 увеличат количество машин
Об увеличении количества автобусов на маршруте №25 сообщил мэр города Сергей Шелест.
24 мая, 12:38
Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки
Омича разыскивают сотрудники отдела полиции №8, он разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.
24 мая, 11:39
Апрель
Идет проверка. Омич ночью разбил стекла двух теплых остановок ногой
3 апреля, 10:33
Март
«Даже не час-пик». Омичи пожаловались на чрезмерную переполненность маршрута №78
19 марта, 08:47
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Поехал с наполовину вышедшей женщиной. Омичи рассказали о жутком инциденте в автобусе
12 марта, 10:44
Февраль
Вадим Кормилец рассказал о снижении некомплекта водителей омских автобусов
По словам директора дептранса, чтобы полностью укомплектовать ПАТП №8 нужно около 170 водителей.
20 февраля, 10:07
«Как всегда халатно». Из-за сильного ветра в Омске опрокинулась автобусная остановка
14 февраля, 13:51
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
Январь
Магазинов много, библиотека одна: в Омске переименовали очередную остановку
31 января, 06:10
Омич в компании друзей решил разбить ногой стекло теплой остановки
30 января, 10:41

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