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Погода

Прогноз погоды синоптиков для Омска и Омской области на сегодня. Погодные явления и природные феномены в данном регионе РФ, предупреждения МЧС и другие новости об изменении климатических условий.

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3 ноября
Мощный температурный «аттракцион»: омичей ошарашили прогнозом на новую неделю
3 ноября, 10:33
2 ноября
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
1 ноября
Погодные условия изменились. Омских водителей предупредили о проблемах из-за тумана
1 ноября, 07:27
31 октября
Накануне снежной недели омичей ждет очень приятный сюрприз от погоды
31 октября, 09:25
30 октября
От дождя до снега: какие погодные сюрпризы готовит День народного единства в Омске
30 октября, 07:29
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
Гипертоникам не позавидуешь. В конце ноября Омскую область ждут природные катаклизмы
30 октября, 04:17
29 октября
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Сильный ветер обрушил провода и отключил электричество в Оконешниково
Недавние неблагоприятные погодные условия привели к обрыву проводов и массовым отключениям электроэнергии в Оконешниковском районе, оставив жителей без света.
29 октября, 10:55
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
29 октября, 07:39
Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты
29 октября, 06:12
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
28 октября
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
28 октября, 14:37
27 октября
Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности
27 октября, 06:25
26 октября
По-прежнему выше нуля: омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом
26 октября, 07:14
25 октября
Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни
25 октября, 13:31
Снизили урожай: прогнозы по пшенице стали тревожными для российских фермеров
Растущие пошлины и регулируемые цены на пшеницу вынудили фермеров искать альтернативные культуры.
25 октября, 09:55
24 октября
Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
24 октября, 07:35

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