В омских нефтяниках пассажирам пришлось самостоятельно выталкивать автобус из колеи

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
О случившемся рассказал портал «Om1». На остановке общественного транспорта в Нефтяниках автобус №20 («Ул. Гашека» — «Омский нефтеперерабатывающий завод»), застрял среди застывшего льда. Из колеи не удалось выбраться без посторонней помощи, транспорт, по словам очевидцев, просто буксировал на одном месте.
К публикации также было прикреплено видео, на котором можно заметить состояние дороги. Участок перед остановкой «Магазин „Садко“ покрыт толстым слоем льда с ухабами. За кадром омич говорит, что такое здесь случается не первый раз.
Чтобы вытащить автобус из колеи, понадобилась помощь трех мужчин. Только после их толчков транспорт сумел продолжить маршрут.
Напомним, что недавно омичка написала стихотворение об омских дорогах. Она призналась, что на идею для произведения ее натолкнуло состояние города после снегопадов.