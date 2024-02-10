23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку

О происшествии рассказал «Московский комсомолец». Известно, что вечером 8 февраля омичка Злата Маскаева вместе со своим мужем и собакой находилась на платформе станции на северо-востоке Москвы. В один момент питомец сорвался с поводка и побежал на пути, а девушка последовала за ним, чтобы уберечь от опасности.