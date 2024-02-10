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23-летняя омичка погибла под колесами поезда в Москве

23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку

10 февраля 2024, 05:02
Фото: Приют «Омские хвостики»

23-летняя омичка погибла под колесами поезда в Москве

Жуткое происшествие случилось несколько дней назад, вечером 8 февраля, возле платформы Ростокино.

О происшествии рассказал «Московский комсомолец». Известно, что вечером 8 февраля омичка Злата Маскаева вместе со своим мужем и собакой находилась на платформе станции на северо-востоке Москвы. В один момент питомец сорвался с поводка и побежал на пути, а девушка последовала за ним, чтобы уберечь от опасности.

Однако все сложилось трагично. На железнодорожных путях, где оказались собака и Злата, проезжал поезд, который сбил обоих. В результате хозяйка с питомцем погибли на месте происшествия от полученных травм.

Злата Маскаева обучалась в Омской академии МВД, ее супруг также работал в правоохранительных органах. После переезда в столицу девушка поступила в железнодорожный институт. В Омске пара стала известна после публикации видеоролика со спасением собаки-далматинца, которого они забрали из приюта.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Златы Маскаевой.

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#Омск#Омская область#Поезд#Смерть человека#Смерть#Новости#Скоростные поезда#Поездка#Смертельный исход#Поезда#Сбил поезд#Анастасия Баянова
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