23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
О происшествии рассказал «Московский комсомолец». Известно, что вечером 8 февраля омичка Злата Маскаева вместе со своим мужем и собакой находилась на платформе станции на северо-востоке Москвы. В один момент питомец сорвался с поводка и побежал на пути, а девушка последовала за ним, чтобы уберечь от опасности.
Однако все сложилось трагично. На железнодорожных путях, где оказались собака и Злата, проезжал поезд, который сбил обоих. В результате хозяйка с питомцем погибли на месте происшествия от полученных травм.
Злата Маскаева обучалась в Омской академии МВД, ее супруг также работал в правоохранительных органах. После переезда в столицу девушка поступила в железнодорожный институт. В Омске пара стала известна после публикации видеоролика со спасением собаки-далматинца, которого они забрали из приюта.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Златы Маскаевой.