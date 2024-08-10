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Сбил поезд

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2024
Переходил пути. В Омске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
10 августа, 07:25
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку
10 февраля, 05:02
Шок. В Омской области подросток попал под поезд
6 февраля, 15:16
2023
Переходил пути и погиб. В Омске пьяный мужчина попал под поезд
Машинист затормозил состав, но трагедии избежать не удалось.
2 ноября 2023, 04:14
Переходил пути в неположенном месте. В Омской области мужчину насмерть сбил поезд
Смертельное ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня, вблизи станции Локомотивная Западно-Сибирской железной дороги.
27 октября 2023, 11:58
Последняя остановка. В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину
Прокуратура обратила внимание на этот инцидент.
26 сентября 2023, 04:25
В Омске у Хабаровской улицы поезд насмерть сбил молодую женщину
Выясняются обстоятельства, при которых произошла трагедия.
24 августа 2023, 04:07
В Любинском районе Омска грузовой поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину
Мужчина скончался на месте происшествия.
8 июня 2023, 06:09

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