gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Автобусы

Выбрать дату
Ноябрь
Много и долго просили: до омского микрорайона «Регата» продлят один из маршрутов
15 ноября, 10:30
Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
В среднем 147 тысяч. Омичей зовут работать водителями троллейбусов и автобусов
На рынке водителей много свободных вакансий. Работникам предлагают довольно высокие зарплаты.
28 октября, 07:38
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели
27 октября, 11:03
Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра
22 октября, 06:46
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
На неопределенный срок. В Омской области отменили сельские автобусы
10 октября, 04:48
Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня
7 октября, 14:25
В Знаменском районе Омской области приостановили автобусы
7 октября, 03:37
Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня
4 октября, 14:52
В Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут областные «синие» автобусы
С 18 октября в Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут современные областные автобусы. Новые автобусы заменят прежние транспортные средства Пассажирского предприятия № 8.
3 октября, 07:16
Сентябрь
Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
23 сентября, 06:01
Не получается оплатить проезд. Омичи сообщают о сбоях в общественном транспорте
В основном они происходят при попытке оплаты через СПБ. Однако такие случаи, как выяснилось, единичны.
19 сентября, 05:25
Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье
15 сентября, 13:58
Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса
15 сентября, 09:16
Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта
12 сентября, 11:00
Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала
6 сентября, 03:48
Август
Дептранс омской мэрии анонсировал пуск шаттлов после презентации «Авангарда»
Для удобства омичей — гостей презентации ХК «Авангард», — после мероприятия будет запущено сразу 20 различных маршрутов автобусов.
29 августа, 11:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика