gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Погода в феврале

Выбрать дату
2024
Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года
16 сентября, 13:24
Ниже климатической нормы. Синоптики предупредили омичей об опасности из-за погоды
22 февраля, 09:10
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
До -38 градусов. Стало известно, какая погода ожидает омичей в ближайшие дни
15 февраля, 10:36
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
Внимание, непогода! В Госавтоинспекции омичей предупредили об опасности на дорогах
Сегодня, 7 февраля, город накрыла метель, из-за чего повысилась опасность на дорогах.
7 февраля, 13:19
Расплавится снег. Омичей ждет сильнейшее февральское потепление до +2 градусов
7 февраля, 07:25
Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер
Синоптики рассказали, что его порывы будут достигать 18 м/с, из-за чего возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
5 февраля, 13:21
На любой вкус. Синоптик рассказала омичам, чего ожидать от погоды на выходных
2 февраля, 14:12
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
2023
Морозы сжиганием чучела выгнать не удастся. Под конец Масленицы в Омск придет холод
Омичам стоит запастись тестом на горячие блины и провести выходные в тепле домашнего очага. В скором времени синоптики прогнозируют похолодание до -28 градусов.
23 февраля 2023, 11:20
В Омск идет весна. Февраль укажет дорогу марту снегопадом и дождем
Февраль на прощание подарит Омской области снежную шубу с оторочкой из капели и сверкающими узорами первых луж и гололеда.
17 февраля 2023, 06:32
«Весна» подходит к концу. С середины недели омичей ожидает серьезное похолодание
Февраль решил отыгрывать роль января, но без снежных хлопьев. По прогнозу снега мало, да и ветра в ближайшие две недели не будет.
6 февраля 2023, 11:04

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика