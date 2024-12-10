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Ухудшение погодных условий

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2024
Сегодня в Омске: повышение цен, аномальные морозы и нарушения в питании школьников
10 декабря, 14:49
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град
11 июля, 11:40
Опасное явление. Жителей Омской области предупредили об экстремальном похолодании
31 мая, 10:43
Перестановки в правительстве, новое кладбище и снег в конце мая. Омск сегодня
25 мая, 14:03
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
21 мая, 13:44
Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий
11 апреля, 12:08
Снова снег. Скоро жителей Омской области ждет кардинальное изменение погоды
10 апреля, 13:14
Рано убирать пуховики. Скоро в Омскую область вернутся морозы до -13 градусов
6 апреля, 11:41
Без сюрпризов. Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на лето в Омске
29 марта, 08:53
До -38 градусов. Стало известно, какая погода ожидает омичей в ближайшие дни
15 февраля, 10:36
Смерть под колесами поезда, застрявший автобус и нежданные морозы. Омск сегодня
10 февраля, 14:02
Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер
Синоптики рассказали, что его порывы будут достигать 18 м/с, из-за чего возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
5 февраля, 13:21
2023
5 тысяч тонн снега, проверка частного перевозчика и аномальные холода. Омск сегодня
5 декабря 2023, 13:40
Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня
1 декабря 2023, 14:02
Мощный циклон. На выходных омичей ждет опасное ухудшение погодных условий
24 ноября 2023, 10:12
Погода в сентябре, «семейное» смертельное ДТП и последствия тумана. Омск сегодня
2 октября 2023, 14:33
Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 5 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.
4 августа 2023, 10:06
Видимость ухудшается. Омичей предупреждают об опасной погоде
Риски происшествий на дорогах увеличиваются.
26 февраля 2023, 05:08

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