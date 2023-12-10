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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Остывший город, хоккей и аномалии. Итоги недели по версии Города55

Остывший город, хоккей и аномалии. Итоги недели по версии Города55

10 декабря 2023, 14:53
Фото: 1MI
Внезапно нагрянувшая зима принесла множество проблем горожанам — городу пришлось вступить в настоящую «борьбу за живучесть» с холодами. В нашем дайджесте — эта и другие темы уходящей недели.

Борьба со стихией. Омск замерзающий

Неделя началась с аномальных заморозков — мороз заявил о себе в полную силу. Местами температура упала до -43 градусов. И, как выяснилось, город был совершенно к этому не готов. Но история только начиналась и предприятия, ответственные за «погоду в доме» увеличили масштаб работ. Первыми это ощутили жители городка нефтяников, а затем — и остальные горожане:

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Однако разгорающийся огонь котлов был недолгим — уже буквально через час после объявления НМУ появились первые сообщения о прохладных батареях и бессонных ночах с обогревателями. Некоторые омичи тогда признались, что отопление пропало даже немного раньше, а ТГК-11 забеспокоилась — ведь трубы могут замерзнуть.

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Как оказалось, причина падения температуры крылась в дефектах котлов ТЭЦ-5. Несколько котлоагрегатов вышли из строя что неизбежно повлияло на температуру квартир омичей. Ростехнадзор начал проверку ТГК-11, к которой и относилась проблемная ТЭЦ.

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В администрации Омска собирается экстренный штаб с участием мэра города, Сергея Шелеста и прокурором города — Павлом Поповым. Минэнерго, в свою очередь, начал давать омичам рекомендации, чтобы добиться перерасчета стоимости отопления. А вместе с тем «всплыли» интересные подробности — отопление отказало спустя две недели от выдачи паспорта технической готовности. Как сказал собеседник Города55 — «трубу бумагой не заткнешь». Само собой, вскоре к делу подключилась и прокуратура.

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А вместе с тем мороз продолжал подтачивать инфраструктуру города: в Миллениуме произошел прорыв труб отопления (со всеми «вытекающими» в виде сырости и холода) и открылось «месторождение» кипятка рядом с домом на улице 20 лет РККА, 246. Немногим позже закрылись детские сады и школы.

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Проблема все еще сохраняется — различные ведомства и структуры продолжают борьбу с последствиями усталости металла и людей (стоит отметить, что перед остановками котлов возросло количество мелких аварий на ТЭЦ-5). Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а губернатор держит вопрос на личном контроле. Возможно, тепло уже совсем скоро вернется в дома омичей и проблема решится. Правда, уже за счет другой проблемы — экологи забили тревогу.

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Омск хоккейный. «Ястребы» не покидают топа новостей

Еще бы! Тренер сказал — «Нельзя выходить и позориться» — команда сделала. Как рассказал главный тренер ХК «Авангард», команда должна сама настраиваться на игру и настрой явно был победный: «Авангард» одолел «Амур» — и это стало 13-й победой из 14-и матчей. Игра была напряженной, но хозяева льда выдержали. Особо отметил тренер вратаря: «команду в игре сохранил Илья Проскуряков».

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А уже пятого декабря «Авангард» громит «Барыс». Счет 5:1 — есть подозрения, что все благодаря пушистым талисманам команды. Матч с «барсами» был «Хвостатым» и призвал болельщиков помочь бездомным животным. А еще — команда презентовала свою коллекцию одежды для питомцев, выбрав максимально звучное название — AvanGav.

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Кроме того, некоторые игроки «Авангарда» получили титулы лучших. Лучший бомбардир КХЛ — форвард Владимир Ткачев; его коллега, Рид Буше — лучший снайпер КХЛ; а за безопасность отвечает лучший вратарь — Илья Проскуряков, отмеченный сразу в двух категориях: у хоккеиста первое место по коэффициенту надежности со значением 1.38. по проценту отраженных бросков, — 94.8.

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Омск аномальный. Все самое необычное.

Конечно же, неделя началась с суровых заморозков — синоптики начали бить тревогу еще в прошлое воскресенье. Пик холода пришелся на 7–10 декабря. Кроме прочего: сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, гололед и ветер порывами 15-20 м/с.

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Омский УФСИН принял решение закупить все необходимое для видеоконференций. Общая сумма покупки — 3,9 млн рублей, а причины не раскрываются. Но, отмечается, что это необходимо для выполнения оборонзаказа.

Для омских колоний закупят оборудование для видеоконференций по программе вооружения
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Все мы любим получать подарки — это приятно, приносит радость и хорошие впечатления. Однако, бывает необычно получить что-то «не то». Удовольствия такой подарок не принесет, но Город55 не отказал себе в удовольствии поглядеть на статистику — какие подарки омичи считают самыми неудачными.

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А некоторые необычные, на первый взгляд, события — оказались очень обыденными. Например, в Омске сорвался кастинг на массовку в сериал «Слово пацана». Так что съемки отменяются — создатели сериала рассказали, что ни о каком «втором сезоне» речи не идет. Но зато можно приобрести куртку совсем как у главного героя — и это правда.

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#Хоккей#Экология#Омск#Отопление#Аномалии#Холод#Проблемы#Итоги недели#Илья Скобин
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