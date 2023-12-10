Остывший город, хоккей и аномалии. Итоги недели по версии Города55

Неделя началась с аномальных заморозков — мороз заявил о себе в полную силу. Местами температура упала до -43 градусов. И, как выяснилось, город был совершенно к этому не готов. Но история только начиналась и предприятия, ответственные за «погоду в доме» увеличили масштаб работ. Первыми это ощутили жители городка нефтяников, а затем — и остальные горожане: